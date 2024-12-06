Лидер правящей партии Южной Кореи призвал как можно скорее отстранить президента от власти

Лидер правящей партии Южной Кореи призвал отстранить президента от власти

Лидер правящей партии Республики Корея «Гражданская сила» Хан Дон Хун на фоне появившейся информации о том, что президент Юн Сок Ёль приказал арестовать видных политиков во время отмененного им объявления военного положения, призвал как можно скорее освободить главу государства от исполнения полномочий, сообщает «Ёнхап».

«Учитывая вновь открывшиеся факты, я считаю необходимым незамедлительно отстранить президента Юн Сок Ёля от исполнения обязанностей по защите Республики Корея и ее народа», — заявил политик.

По его словам, президент поручил командиру контрразведки задержать ключевых политических деятелей, обвинив их в принадлежности к «антигосударственным силам». Глава правящей партии считает, что подобные «радикальные действия» могут повториться, если в скором времени не освободить южнокорейского лидера от исполнения полномочий.

Ранее Хан Дон Хун пообещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента президенту. Таким образом он планировал «предотвратить ущерб от незапланированного хаоса для общественности и сторонников».

3 декабря глава Республики Корея объявил в стране военное положение. Так, Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.