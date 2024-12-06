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09:04, 6 декабря 2024Путешествия

Блогер описал китайцев фразой «высмеивают нашу кухню, зато сами едят странные мерзости»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер и путешественник описал китайцев фразой «высмеивают русскую нашу кухню, зато сами едят странные мерзости». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Например, китайцы не понимают, почему русские так любят молочку, молоко, сливки, сметану, творог, сыры, весь этот список в Стране восходящего солнца не пользуется спросом», — написал автор публикации.

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По его словам, молоко в КНР пьют разве что маленькие дети, взрослые не употребляют молочку совсем. Китайцы также не разделяют любовь россиян к соленьям. Они считают, что после засолки естественный вкус овощей пропадает.

«В остальном русская кухня кажется китайцам весьма скучной, слишком мало специй, слишком простые сочетания вкусов, — добавил блогер. — Конечно, людям, употребляющим летучих мышей, пожалуй, все что угодно покажется скучным».

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-10 популярных у туристов из Китая стран. Главной причиной роста числа поездок из этой страны в российские города в 2024 году советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао назвал дружелюбное отношение россиян.

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