Блогер описал отношение американцев к россиянам фразой «жадные и нищие попрошайки»

Тревел-блогер и путешественник побывал в США и описал отношение американцев к россиянам фразой «считают русских жадными, нищими и голодными попрошайками». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Мы, которые давно уже известны на весь мир своим гостеприимством и дружелюбием, широтой души и щедростью, в глазах американцев являемся всего лишь голодранцами, вымогателями и попрошайками», — написал автор публикации.

Как указал блогер, россияне, принимающие гостей, всегда выставят на стол все лучшее, что есть в доме, даже если они сводят концы с концами.

«Кроме того, что хозяева не только не считают, кто и сколько съел, а наоборот, всегда и всеми силами стараются накормить гостя и очень обижаются и расстраиваются, если гости плохо и мало едят, — добавил он. — Поистине — Запад впереди планеты всей — интересно только в чем, видимо, в своем скупердяйстве».

Ранее российская путешественница Марина Ершова побывала в США, зашла в американскую школу и описала ее фразой «шок-контент». Девушка отметила, что в Америке к детям-квадроберам относятся не так, как в России. Вместо того чтобы делать им замечания, в школах организуют специальные занятия и создают спортивные секции, где такие ученики могут выплескивать энергию.