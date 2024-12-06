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09:24, 6 декабря 2024Бывший СССР

Боец ВСУ пожаловался на службу с пулеметом времен Первой мировой войны

Bloomberg: боец ВСУ рассказал о неэффективности и дезорганизации войск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) характерны неэффективность и дезорганизация в войсках. Об этом рассказал дезертировавший боец территориальной обороны ВСУ Роман Соломонюк в интервью Bloomberg.

«Если бы бизнес работал так же, он бы мгновенно разорился», — подчеркнул украинский солдат. Он указал на бюрократию в ВСУ и нерациональные приказы высшего командования.

Соломонюк пожаловался на разочарование в своих ожиданиях от функционирования ВСУ. По его словам, его подразделение из шести человек было вынуждено нести службу с единственным пулеметом Browning времен Первой мировой войны.

Ранее украинский военный психолог Роман Городецкий назвал причину дезертирства из рядов ВСУ. Он указал на физическое и психоэмоциональное истощение украинских солдат.

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