Bloomberg: боец ВСУ рассказал о неэффективности и дезорганизации войск

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) характерны неэффективность и дезорганизация в войсках. Об этом рассказал дезертировавший боец территориальной обороны ВСУ Роман Соломонюк в интервью Bloomberg.

«Если бы бизнес работал так же, он бы мгновенно разорился», — подчеркнул украинский солдат. Он указал на бюрократию в ВСУ и нерациональные приказы высшего командования.

Соломонюк пожаловался на разочарование в своих ожиданиях от функционирования ВСУ. По его словам, его подразделение из шести человек было вынуждено нести службу с единственным пулеметом Browning времен Первой мировой войны.

Ранее украинский военный психолог Роман Городецкий назвал причину дезертирства из рядов ВСУ. Он указал на физическое и психоэмоциональное истощение украинских солдат.