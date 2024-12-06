Британские военные заявили о «российской угрозе» для своих баз на Кипре и Гибралтаре

Telegraph: британские военные обсудили «угрозу РФ» для баз на Кипре и Гибралтаре

Высокопоставленные представители министерства обороны Великобритании обсудили «российскую угрозу» для своих баз на Кипре и Гибралтаре. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, военные провели экстренные переговоры с официальными лицами Кипра и Гибралтара.

«Было проведено несколько довольно важных встреч по поводу пересмотра уровня угрозы для британских баз на Кипре и в Гибралтаре», — рассказал источник газеты. Cтороны обсудили вопрос введения новых оборонительных мер, отметил он.

Источники в правительстве Великобритании подтвердили, что в последние недели проходили обсуждения этого вопроса.

Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин заявил о стремлении России избежать ядерной эскалации.