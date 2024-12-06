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16:32, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Бывшая ведущая Первого канала раскрыла подробности работы на прямой линии с Путиным

Ведущая Панкратова заявила, что не отбирала вопросы для прямой линии с Путиным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Юлия Панкратова

Юлия Панкратова. Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Бывшая ведущая новостей на Первом канале Юлия Панкратова, принимавшая участие в одной из прямых линий с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, раскрыла подробности работы на мероприятии. Воспоминаниями она поделилась в интервью для телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией), доступном на YouTube.

Панкратова рассказала, что зачитывала вопросы, которые задавали граждане России через специальный кол-центр. По словам Панкратовой, во время прямой линии она озвучила четыре или пять вопросов. «Мне надо было просто представить, передать слово. Скорее такая техническая была история», — заявила журналистка.

Ведущая добавила, что не участвовала в отборе вопросов, которые зададут президенту. Также, вспомнила Панкратова, она и другие журналисты перед съемкой репетировали, как они будут работать с разными камерами.

Ранее бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова раскрыла причину своего увольнения. По ее словам, одной из причин ухода с телеканала стал брак с иностранцем.

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