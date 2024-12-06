Бывший военный рассказал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Курской области

Бывший военный рассказал об обстрелах ВСУ Курской области из танков и артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали населенные пункты приграничного Глушковского района Курской области при помощи артиллерии, танков и беспилотников. Об этом рассказал бывший военнослужащий, который жил в приграничье, передает ТАСС.

«Мы под этим [обстрелы, дроны] с 22-го года [жили]. По территории Глушковского района, особенно многострадальный — это поселок Теткино. (...) Были дроны, были обстрелы 155-миллиметровым калибром, 105-миллиметровым калибром — вот эти основные. Танковые обстрелы были», — сказал он.

Бывший военный вместе с другими жителями Глушково организовал добровольную народную дружину, которая в начале вторжения ВСУ помогала эвакуировать жителей, вывозить их вещи и документы, а также кормила животных. Самым сложным, по его словам, была эвакуация маломобильных жителей после того, как ВСУ повредили автомобильный мост — реку пришлось тогда переплывать на лодках.

Ранее житель села Гончаровка Суджанского района Андрей Новицкий рассказал, что ВСУ из лесопосадок обстреливали жителей, которые пытались покинуть приграничные районы Курской области. Повсюду в приграничном районе, откуда он пытался выехать после вторжения украинских военных, были разбросаны мины, также лежали люди без признаков жизни.