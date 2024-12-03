Житель Курской области Новицкий: ВСУ обстреливали людей из лесопосадок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из лесопосадок обстреливали жителей, которые пытались покинуть приграничные районы Курской области. Об этом сообщил житель села Гончаровка Суджанского района Андрей Новицкий, его цитирует РИА Новости.

По его словам, повсюду в приграничном районе, откуда он пытался выехать после вторжения укрианских военных, были разбросаны мины, также лежали людей без признаков жизни.

«Нам повезло, что мы выехали (...) обстреливали из посадок нас. Бог вытянул нас, можно сказать», — сказал он.

Ранее жительница села Коренево рассказала, что в начале августа ВСУ расстреляли машины с гражданскими, пытающимися эвакуироваться по мосту в Кореневском районе Курской области. Из-за атак ВСУ на мирных жителей россияне, по ее словам, не могли забрать тела родственников.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции. В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что десять тысяч бойцов ВСУ заблокированы в приграничном регионе. Вокруг украинских войск, по его словам, создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься.