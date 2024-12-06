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11:57, 6 декабря 2024Силовые структуры

Четырех жителей Дагестана заподозрили в планах устроить теракты против полицейских

В Дагестане ищут мужчин, которые могли планировать теракты против полицейских
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Дагестане разыскивают мужчин, которые могли планировать теракты против полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, банду возглавлял 50-летний Самир А., он десять лет провел в колонии за бандитизм и участие в группировке. В 2021 году он освободился и был под надзором силовиков. Когда Самир не пришел отмечаться, сотрудники поехали к нему домой. Но он исчез вместе с тремя подельниками. Жена одного из них призналась, что компания собралась устроить теракты.

Теперь полицейские разыскивают племянника Самира 25-летнего Магомеда А., 32-летнего имама мечети села Цветковка Магомеда Н. и 35-летнего Шамиля А. Мужчины ездят на зеленой «Приоре», не исключено, что они имеют при себе оружие.

Ранее в Дагестане задержали пятерых сторонников террористической организации за подготовку теракта.

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