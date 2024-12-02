Силовики задержали планировавшую теракты в российском регионе группу мужчин

В Дагестане задержаны пять мужчин за подготовку теракта

В Дагестане задержаны пять сторонников террористической организации за подготовку теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 34-летний Ялихман А. организовал группу, в которой были еще четыре человека, младшему злоумышленнику всего 19 лет. Они планировали теракты на территории Дагестана. Для этого были приобретены компоненты взрывных устройств, которые спрятали в Кизлярском районе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за «Организацию террористического сообщества и участие в нем», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганду терроризма».

Ранее сообщалось, что в российском регионе предотвратили серию терактов.