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12:31, 2 декабря 2024Силовые структуры

Силовики задержали планировавшую теракты в российском регионе группу мужчин

В Дагестане задержаны пять мужчин за подготовку теракта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Дагестане задержаны пять сторонников террористической организации за подготовку теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 34-летний Ялихман А. организовал группу, в которой были еще четыре человека, младшему злоумышленнику всего 19 лет. Они планировали теракты на территории Дагестана. Для этого были приобретены компоненты взрывных устройств, которые спрятали в Кизлярском районе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за «Организацию террористического сообщества и участие в нем», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганду терроризма».

Ранее сообщалось, что в российском регионе предотвратили серию терактов.

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