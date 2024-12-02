Раскрыто возможное наказание для задержанных в Дагестане сторонников ИГ

Shot: задержанным в Дагестане сторонникам ИГ грозит пожизненное заключение

Начало событий в новости Силовики задержали планировавшую теракты в российском регионе группу мужчин

Пятерым сторонникам ИГ (ИГИЛ, группировка признана террористической и запрещена в России), задержанным за подготовку серии терактов в Дагестане, грозит пожизненное заключение. Возможное наказание для них раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма.

О предотвращении серии терактов в регионе стало известно 2 декабря. Силовики изъяли у злоумышленников тонну аммиачной селитры.