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13:19, 2 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для задержанных в Дагестане сторонников ИГ

Shot: задержанным в Дагестане сторонникам ИГ грозит пожизненное заключение
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Силовики задержали планировавшую теракты в российском регионе группу мужчин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пятерым сторонникам ИГ (ИГИЛ, группировка признана террористической и запрещена в России), задержанным за подготовку серии терактов в Дагестане, грозит пожизненное заключение. Возможное наказание для них раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма.

О предотвращении серии терактов в регионе стало известно 2 декабря. Силовики изъяли у злоумышленников тонну аммиачной селитры.

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