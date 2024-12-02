У готовивших теракты в российском регионе мужчин изъяли тонну взрывоопасных веществ

В Дагестане силовики изъяли тонну аммиачной селитры у готовивших теракты мужчин

В Дагестане силовики изъяли тонну аммиачной селитры у готовивших серию терактов в регионе мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у них также изъяли другие компоненты для совершения подрывов в республике. Террористов вычислили силовики, которые обнаружили их тайник с компонентами для создания взрывных устройств.

О предотвращении серии терактов в Дагестане стало известно ранее. Силовики задержали пять человек. Группу организовал 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников — 19 лет.