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12:22, 2 декабря 2024Силовые структуры

У готовивших теракты в российском регионе мужчин изъяли тонну взрывоопасных веществ

В Дагестане силовики изъяли тонну аммиачной селитры у готовивших теракты мужчин
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Дагестане силовики изъяли тонну аммиачной селитры у готовивших серию терактов в регионе мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у них также изъяли другие компоненты для совершения подрывов в республике. Террористов вычислили силовики, которые обнаружили их тайник с компонентами для создания взрывных устройств.

О предотвращении серии терактов в Дагестане стало известно ранее. Силовики задержали пять человек. Группу организовал 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников — 19 лет.

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