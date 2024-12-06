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06:00, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Девушка узнала об одном поступке сестры и испортила ее свадьбу

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: face to face / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit с ником firakti рассказала историю о том, как из-за одного поступка сестры отказалась приходить на ее свадьбу. После этого сестра заявила, что рассказчица испортила торжество.

Автор поста объяснила, что с детства у нее было любимое женское имя — Лайла. Именно так она планировала назвать свою дочь. «Так звали мою покойную бабушку, и таким образом я хочу почтить ее память», — добавила она.

Однако полгода назад, когда девушка была беременна, ее сестра завела собаку и решила назвать ее Лайла. Рассказчица напомнила ей, что это имя она хотела дать своему ребенку. Однако сестра ответила, что авторского права на имя нет и она может дать своему питомцу любую кличку.

После того как героиня истории родила ребенка, она рассказала родственникам, что назовет дочь Лайлой. «Моя тетя рассмеялась и сказала: "Ты же на самом деле не будешь называть ребенка в честь собаки сестры?" Я чувствовала себя униженной», — пожаловалась она.

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Тогда девушка попыталась поговорить с сестрой об этом и объяснила, что имя ребенка много значит для нее, однако это не привело ни к какому результату. Рассказчица призналась, что из-за всего случившегося не захотела быть подружкой невесты на ее свадьбе. «Она назвала меня эгоисткой и обвинила меня в том, что я испортила важный для нее день из-за такой глупости, как имя», — описала случившееся авторша поста. Она добавила, что ее родители встали на сторону сестры.

«Заведите себе змею и назовите ее в честь сестры», «Назовите свою дочь Лайлой, почтите бабушку. Собаки живут 10-13 лет», «Если вам будут говорить, что ребенка назвали в честь собаки, отвечайте: "Нет, странно, что собаку навали в честь моей бабушки"», — высказались комментаторы. Они сочли поведение сестры рассказчицы неуважительным.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как услышала разговор жениха с другом и отменила свадьбу. Пользователи сочли решение авторши поста правильным.

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