Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вновь отказалась от штанов для фото

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса модель и актриса Скаут Уиллис вновь отказалась от штанов для фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на одном из которых предстала лежащей на полу. Она позировала перед камерой в бирюзовой кофте с укороченными рукавами и голубых трусах с высокой посадкой.

На размещенном кадре можно заметить, что визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах. Cтилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

В ноябре Скаут Уиллис также показала откровенные снимки. Тогда наследница сфотографировалась в ковбойских сапогах и кофте, расстегнув на ней нижние пуговицы. При этом она сняла штаны и продемонстрировала на камеру оголенные ягодицы.