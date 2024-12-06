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11:45, 6 декабря 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вновь отказалась от штанов для фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Williejane Aquilina / Clémence Parienté Lorenzetti / Le Boudoir

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса модель и актриса Скаут Уиллис вновь отказалась от штанов для фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на одном из которых предстала лежащей на полу. Она позировала перед камерой в бирюзовой кофте с укороченными рукавами и голубых трусах с высокой посадкой.

На размещенном кадре можно заметить, что визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах. Cтилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

В ноябре Скаут Уиллис также показала откровенные снимки. Тогда наследница сфотографировалась в ковбойских сапогах и кофте, расстегнув на ней нижние пуговицы. При этом она сняла штаны и продемонстрировала на камеру оголенные ягодицы.

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