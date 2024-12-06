Домохозяек призвали срочно поставить в бачок унитаза пластиковую бутылку с водой

«БелНовости»: снизить расход воды можно с помощью бутылки в бачке унитаза

Уменьшить расход воды удастся с помощью пластиковой бутылки, установленной в бачке унитаза. Срочно воспользоваться этим методом домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили наполнить одну или две-три бутылки водой и затем поставить в бачок унитаза. В результате, объяснили эксперты, на заполнение сливного бачка будет уходить гораздо меньше жидкости, поскольку пластиковая тара займет много места в нем и ему будет «хватать» небольшого объема воды. «В итоге на заполнение сливного бачка будет уходить гораздо меньше жидкости. В стандартной ситуации речь идет о восьми литрах. Но после установки бутылок показатель серьезно уменьшится. Возможно, вдвое. Иными словами, в бачке унитаза появится не восемь, а четыре литра воды. А это существенная экономия!» — отметили специалисты, добавив, что четырех литров жидкости вполне хватает для смыва.

Таким образом, количество затрачиваемой для этого воды уменьшится при сохранении прежней эффективности, и платить за «коммуналку» понадобится понадобится меньше, заключили они.

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