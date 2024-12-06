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22:29, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Дурова впервые допросили в парижском суде

Основателя Telegram Дурова впервые допросили по существу в парижском суде
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые допросили по существу в парижском суде. Об этом со ссылкой на источник сообщает Europe1.

«В пятницу Дуров был впервые допрошен парижским судьей по существу в рамках расследования о возможной причастности платформы-мессенджера к преступным действиям», — сообщил источник.

Отмечается, что основатель Telegram прибыл в суд в 10:00 по местному времени (12:00 по Москве) вместе с двумя адвокатами. Дуров подчеркнул, что он «доверяет французскому правосудию», отказавшись комментировать выдвинутые против него обвинения.

Ранее суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Отмечается, что в настоящее время Дуров находится в поисках жилья в лучших кварталах Парижа.

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