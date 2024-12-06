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19:42, 6 декабря 2024Ценности

Елена Летучая показала откровенное декольте на фото в честь 46-летия

Ведущая Елена Летучая снялась в платье с откровенным декольте в честь 46-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала откровенное декольте на фото в честь 46-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

Знаменитость снялась, стоя у зеркала, на котором розовой помадой нарисовала сердце и цифру 46. При этом она надела атласное белое платье-комбинацию с глубоким вырезом, обнажившим часть ее груди.

В то же время ведущая дополнила образ серебристой цепочкой на шее, серьгами, браслетами и кольцом с массивным прозрачным камнем. Также она распустила волосы и сделала макияж с черной тушью на ресницах и розовой помадой на губах.

В ноябре Елена Летучая также показала фигуру в купальнике и раскрыла секрет стройности.

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