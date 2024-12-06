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11:10, 6 декабря 2024Бывший СССР

Эстонская военная компания проведет на Украине испытания зенитных ракет

Эстонская военная компания испытает свои ракеты на территории Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в 2025 году начнет испытания своих зенитных ракет на территории Украины. Об этом сообщает ERR.

Гендиректор предприятия Кусти Сальм заявил, что соглашение на проведение испытаний уже достигнуто, а сама технология привлекла широкое внимание. Агентство сообщает, что Frankenburg на начальном этапе будет производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу начнет создавать по несколько сотен ракет еженедельно. Сообщается, что эти ракеты нацелены на сбивание дронов, в них встроен искусственный интеллект для поражения целей. В Frankenburg заверили, что их разработка должна эффективнее справляться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Ранее стало известно, что Эстония закупит для Молдавии дроны на 10 миллионов евро (около 936 миллионов рублей) в ущерб своему бюджету. При этом республике не хватает денег для покупки ракет ATACMS, управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметров, артиллерийских снарядов и ракет точного наведения.

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