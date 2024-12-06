Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:35, 6 декабря 2024Экономика

Европа захотела смягчения санкций США против одного российского банка

Bloomberg: ЕС пытается уговорить США смягчить санкции против Газпромбанка
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) и США обсуждают возможность смягчения санкций против Газпромбанка. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, процесс начался после того, как европейские правительство и компании заговорили о том, что санкции угрожают безопасности поставок в регионе. В ходе переговоров рассматриваются такие вопросы, как возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге.

Издание напоминает, что под давлением Европы США раньше воздерживались от санкций против Газпромбанка. В то же время Вашингтон активно работал над усилением альтернативных поставок газа на европейский континент. Это относится и к американскому сжиженному природному газу.

Ранее Москва изменила порядок платежей за российский газ. Экспортерам российского топлива разрешили учитывать в обязательствах по оплате иностранным компаниями встречные требования к ним. Кроме того, было отменено обязательство покупателей российского газа расплачиваться только через «Газпромбанк».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Восьмиклассник с ножом устроил резню в краснодарской школе. Он напал на учеников из-за песни Моргенштерна

      Беспилотники ВСУ атаковали сразу два российских региона

      На Украине испугались окружения ВСУ российскими войсками

      Убийцу фаната «Спартака» перевели поближе к родным

      В Румынии начали расследование против победившего на выборах кандидата

      Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

      Над британцами нависла опасность из-за шторма

      Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?

      В Британии высказались о переговорах по Украине

      Медведчук назвал ключевую цель режима Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше