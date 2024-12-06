Европа захотела смягчения санкций США против одного российского банка

Bloomberg: ЕС пытается уговорить США смягчить санкции против Газпромбанка

Европейский союз (ЕС) и США обсуждают возможность смягчения санкций против Газпромбанка. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, процесс начался после того, как европейские правительство и компании заговорили о том, что санкции угрожают безопасности поставок в регионе. В ходе переговоров рассматриваются такие вопросы, как возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге.

Издание напоминает, что под давлением Европы США раньше воздерживались от санкций против Газпромбанка. В то же время Вашингтон активно работал над усилением альтернативных поставок газа на европейский континент. Это относится и к американскому сжиженному природному газу.

Ранее Москва изменила порядок платежей за российский газ. Экспортерам российского топлива разрешили учитывать в обязательствах по оплате иностранным компаниями встречные требования к ним. Кроме того, было отменено обязательство покупателей российского газа расплачиваться только через «Газпромбанк».