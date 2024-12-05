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19:12, 5 декабря 2024Экономика

Путин обновил порядок платежей за российский газ

Путин разрешил учитывать встречные требования к покупающим газ из РФ иностранцам
Вячеслав Агапов

Фото: Vladimir Astapkovich / Kremlin / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ от 31 марта 2022 года № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Экспортерам российского топлива разрешили учитывать в обязательствах по оплате иностранным компаниями встречные требования к ним. Они смогут возобновить поставки иностранным покупателям, если те погасили задолженность зачислением рублей на счет.

Также президент отменил обязательство покупателей российского газа платить только через «Газпромбанк». Расчеты за газ РФ через счета типа К не будут производиться до отмены ограничений в отношении банка, гласит текст документа.

31 марта 2022 года Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в «Газпромбанке». В случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки будут остановлены, заверил глава государства. Россия будет считать, что соответствующие страны не исполняют обязательства по контрактам, если не платят в рублях, сказал он.

К концу года президент разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации. Средства предлагается зачислять на специальный счет поставщика, открытый в иностранной валюте, указанной в контракте. После поступления денег на счет долг считается погашенным.

После того как Путин поручил проводить все платежи в рублях, Газпромбанк стал ключевой организацией для оплаты российского топлива. Этот статус позволял избегать санкций, под которые попали все остальные крупнейшие российские банки. Однако в ноябре 24-го года Минфин США ввел санкции против организации, что поставило под угрозу возможность притока средств от экспорта в страну.

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