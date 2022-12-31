Путин разрешил оплачивать долги за газ в иностранной валюте

Путин разрешил получать оплату долга за газ из недружественных стран в иностранной валюте

Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства предлагается зачислять на специальный счет поставщика, открытый в иностранной валюте, указанной в контракте. После поступления денег на счет долг считается погашенным.

При этом в документе подчеркивается, что погашение долга не является основанием для возобновления поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем оплаты газа рублями при поставках в недружественные страны.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Перевод в рубли

31 марта Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке. В случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки из России будут остановлены, заверил Путин.

Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами Владимир Путин президент России

Президент добавил, что новые продажи газа в «недружественные» государства будут действовать с 1 апреля. Россия будет считать, что соответствующие страны не исполняют обязательства по контрактам, если не платят в рублях, сказал он.

По утверждениям президента, Россия поставила газ в Европу, оплаченный в евро, однако там заморозили средства, из-за чего в результате получили газ бесплатно.

Исходно о решении перевести оплату в рубли Путин объявил 23 марта. После этого европейская сторона указывала, что в контрактах значится другая валюта. На фоне заявления российского лидера стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опустилась ниже 100 рублей.

Протест Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) посчитала требование России оплачивать газ в рублях нарушением введенных Европой санкций, об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по итогам экстренного заседания Совета Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

Симсон заявила, что решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа является нарушением контрактов. Она добавила, что в настоящее время рисков для снабжения европейских стран топливом нет, однако предложила им готовиться к возможности прерывания поставок.

Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Мы не должны менять уже подписанные контракты, в которых сказано, что оплата осуществляется в долларах или евро Кадри Симсон еврокомиссар по вопросам энергетики

Еврокомиссар признала, что Евросоюз не может полностью заменить российский газ и призвала искать пути развития альтернативной энергетики.