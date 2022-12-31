Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:56, 31 декабря 2022Экономика

Путин разрешил оплачивать долги за газ в иностранной валюте

Путин разрешил получать оплату долга за газ из недружественных стран в иностранной валюте

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства предлагается зачислять на специальный счет поставщика, открытый в иностранной валюте, указанной в контракте. После поступления денег на счет долг считается погашенным.

При этом в документе подчеркивается, что погашение долга не является основанием для возобновления поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем оплаты газа рублями при поставках в недружественные страны.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Материалы по теме:
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Перевод в рубли

31 марта Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке. В случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки из России будут остановлены, заверил Путин.

Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами

Владимир Путинпрезидент России

Президент добавил, что новые продажи газа в «недружественные» государства будут действовать с 1 апреля. Россия будет считать, что соответствующие страны не исполняют обязательства по контрактам, если не платят в рублях, сказал он.

По утверждениям президента, Россия поставила газ в Европу, оплаченный в евро, однако там заморозили средства, из-за чего в результате получили газ бесплатно.

Исходно о решении перевести оплату в рубли Путин объявил 23 марта. После этого европейская сторона указывала, что в контрактах значится другая валюта. На фоне заявления российского лидера стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опустилась ниже 100 рублей.

Материалы по теме:
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022
«Это уникальная ситуация» Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
«Это уникальная ситуация»Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
29 октября 2022

Протест Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) посчитала требование России оплачивать газ в рублях нарушением введенных Европой санкций, об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по итогам экстренного заседания Совета Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

Симсон заявила, что решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа является нарушением контрактов. Она добавила, что в настоящее время рисков для снабжения европейских стран топливом нет, однако предложила им готовиться к возможности прерывания поставок.

Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Мы не должны менять уже подписанные контракты, в которых сказано, что оплата осуществляется в долларах или евро

Кадри Симсоневрокомиссар по вопросам энергетики

Еврокомиссар признала, что Евросоюз не может полностью заменить российский газ и призвала искать пути развития альтернативной энергетики.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил оплачивать долги за газ в иностранной валюте
Врач рассказал о правильном сочетании алкоголя и пищи
В России ответили на заявление Олланда о Минских соглашениях
Россию призвали перестать уповать на дружественные страны
Биолог назвала «маленькие хитрости» для предотвращения похмелья
Россияне назвали любимые новогодние традиции
Снижение цен на газ в Европе объяснили
Хирург назвал отеки ярким симптомом патологий в организме
Стало известно о неожиданной роли Деда Мороза в кино
Врач назвала способы не переесть в новогоднюю ночь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.