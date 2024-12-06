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10:39, 6 декабря 2024Экономика

Сербия собралась договориться о подключении к «Дружбе» в 2025 году

Вице-премьер Сербии Вулин понадеялся на быстрый договор с Венгрией по «Дружбе»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Руководство Сербии надеется, что ему удастся быстро договориться с Венгрией по проекту ответвления от нефтепровода «Дружба». В кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в ОАЭ вице-премьер Александр Вулин предположил, что договор заключат уже в 2025 году, передает РИА Новости.

По его словам, стороны уже имеют проект маршрута и работают над его согласованием. Длина трубопровода может составить порядка 300 километров, а пропускная способность — не менее пяти миллионов тонн в год.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш утверждал, что на реализацию проекта потребуется два-три года. Сербии нефтепровод нужен для диверсификации поставок и снижения платежей за транзит нефти. В настоящее время республика платит за поставки по нефтепроводу JANAF через Хорватию.

Ранее вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда заявил, что Россия готова помочь Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию в направлении «Дружбы».

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