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15:23, 21 ноября 2024Экономика

В России заявили о готовности помочь европейской стране в строительстве нефтепровода

Каланда: Россия готова помочь Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию
Дмитрий Воронин
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

РФ готова помочь Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию в направлении «Дружбы», по южной ветке которой российские углеводороды поступают в три европейские страны. Соответствующее заявление, которое сделал вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда, приводит ТАСС.

Как объяснил топ-менеджер, в Сербии, получающей сейчас нефть с территории Хорватии, собираются диверсифицировать и увеличить поставки в страну, в связи с чем обратились к России ради реализации проекта трубопровода длиной около 300 километров. «Мы готовы оказать содействие», — прокомментировал Каланда.

Россия и Сербия также договорились подготовить совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии и подписали меморандум о сотрудничестве между нефтегазовыми компаниями двух стран. По словам вице-президента «Транснефти», документ определяет основные направления сотрудничества, в дальнейшем для деятельности в его рамках будет создана специальная рабочая группа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил, что европейским государствам придется встать в очередь и просить о возобновлении сделок с российском газом после того, как США перестанут экспортировать СПГ из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей.

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