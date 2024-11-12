Президент европейской страны анонсировал очереди за российским газом

Вучич: странам, потребляющим СПГ из США, придется просить газ у России

Странам, которые потребляют сжиженный природный газ (СПГ) из США, после сокращения американских поставок придется встать в очередь и просить о возобновлении сделок с российском газом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, через несколько лет, когда Соединенные Штаты перестанут экспортировать СПГ из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей, европейские страны, запрещавшие поставки, «будут стоять в очереди к Москве».

Ранее в России заявили, что поставки отечественного СПГ, от которых Европа не отказывалась, продолжат расти до конца года в связи с опасениями прекращения транзита топлива через Украину.

В свою очередь западные трейдеры и аналитики помимо указанной ситуации с транзитом связывают основные риски возникновения проблем с поставками газа с ростом цен на СПГ из-за ограниченного предложения и эскалации на Ближнем Востоке.