Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 12 ноября 2024Экономика

Президент европейской страны анонсировал очереди за российским газом

Вучич: странам, потребляющим СПГ из США, придется просить газ у России
Дмитрий Воронин
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Странам, которые потребляют сжиженный природный газ (СПГ) из США, после сокращения американских поставок придется встать в очередь и просить о возобновлении сделок с российском газом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, через несколько лет, когда Соединенные Штаты перестанут экспортировать СПГ из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей, европейские страны, запрещавшие поставки, «будут стоять в очереди к Москве».

Ранее в России заявили, что поставки отечественного СПГ, от которых Европа не отказывалась, продолжат расти до конца года в связи с опасениями прекращения транзита топлива через Украину.

В свою очередь западные трейдеры и аналитики помимо указанной ситуации с транзитом связывают основные риски возникновения проблем с поставками газа с ростом цен на СПГ из-за ограниченного предложения и эскалации на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это очень серьезно подняло наш уровень». Военкор раскрыл, как российские бойцы используют Starlink в зоне СВО

      В Москве снесли один из старейших долгостроев

      Илон Маск выступил за аудит американской помощи Украине

      Дзюба объяснил нежелание жать руку Семаку

      В российском городе внедорожник насмерть сбил шестилетнего ребенка

      Ученые назвали идеальные пропорции женской фигуры

      Один из кандидатов в президенты Белоруссии вышел из предвыборной гонки

      Лидер группы «Мираж» назвал плюсы квадроберов

      В Госдуме ответили на ультиматум России от кандидата в канцлеры ФРГ

      Человечество предупредили о беспрецедентной засухе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше