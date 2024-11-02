Рост поставок российского СПГ за рубеж объяснили

Эксперт Митрахович: причиной роста экспорта СПГ из РФ стали благоприятные цены

До конца 2024 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж продолжат расти. Причины роста экспорта объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, его цитирует газета «Известия».

Одна из причин роста поставок заключается в опасениях европейских партнеров насчет прекращения транзита топлива через территорию Украины. Российский СПГ еще не запрещен в Европе, и возможностью покупать топливо активно пользуются

«Основная причина заключается в том, что в Европе цены стали более благоприятными для поставщиков газа, и, чтобы хоть как-то цены сбить, нужно, чтобы было увеличено предложение, поэтому европейские компании были готовы в большей степени закупать российский СПГ», — пояснил Митрахович.

Перед новым годом рост экспорта продолжится на фоне повышенного спроса с учетом отопительного сезона. Однако уже через два года российскому топливу придется конкурировать с поставками из США.

Ранее Митрахович отмечал, что ценовые преимущества российского газа по сравнению с так называемым «бездомным» СПГ, который продается в мире и направляется трейдерами тому покупателю, где больше цена, позволяет ему конкурировать в Европе.

По данным Kpler, в октябре экспорт российского СПГ оказался самым высоким в текущем году, достигнув показателя 3,06 миллиона тонны. Больше было только в декабре 2023 года — 3,2 миллиона тонн. Большая часть топлива (1,33 миллиона тонн) была направлена в Азию. Еще 1,16 миллиона тонн поставлены в Европу. Направления остальных отгрузок пока неясны.

