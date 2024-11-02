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16:25, 2 ноября 2024Экономика

Рост поставок российского СПГ за рубеж объяснили

Эксперт Митрахович: причиной роста экспорта СПГ из РФ стали благоприятные цены
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

До конца 2024 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж продолжат расти. Причины роста экспорта объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, его цитирует газета «Известия».

Одна из причин роста поставок заключается в опасениях европейских партнеров насчет прекращения транзита топлива через территорию Украины. Российский СПГ еще не запрещен в Европе, и возможностью покупать топливо активно пользуются

«Основная причина заключается в том, что в Европе цены стали более благоприятными для поставщиков газа, и, чтобы хоть как-то цены сбить, нужно, чтобы было увеличено предложение, поэтому европейские компании были готовы в большей степени закупать российский СПГ», — пояснил Митрахович.

Перед новым годом рост экспорта продолжится на фоне повышенного спроса с учетом отопительного сезона. Однако уже через два года российскому топливу придется конкурировать с поставками из США.

Ранее Митрахович отмечал, что ценовые преимущества российского газа по сравнению с так называемым «бездомным» СПГ, который продается в мире и направляется трейдерами тому покупателю, где больше цена, позволяет ему конкурировать в Европе.

По данным Kpler, в октябре экспорт российского СПГ оказался самым высоким в текущем году, достигнув показателя 3,06 миллиона тонны. Больше было только в декабре 2023 года — 3,2 миллиона тонн. Большая часть топлива (1,33 миллиона тонн) была направлена в Азию. Еще 1,16 миллиона тонн поставлены в Европу. Направления остальных отгрузок пока неясны.

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