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14:56, 7 октября 2024Экономика

Названы преимущества российского газа

Митрахович: Европа увеличивает экспорт газа из РФ из-за ценового преимущества

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличивается из-за ценового преимущества. Причины роста поставок энергоресурсов назвал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, его цитирует газета «Известия».

По данным «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с января по сентябрь поставки российского трубопроводного газа в Европу выросли на 17 процентов, до 23,7 миллиарда кубометров.

«Есть ценовые преимущества российского газа по сравнению с так называемым "бездомным" СПГ, который продается в мире и направляется трейдерами тому покупателю, где больше цена. Некоторое время имела место больше цена в Азии, соответственно, часть СПГ уходила на этот рынок, и в Европе освобождалось место для российского трубопроводного газа», — объяснил эксперт.

Топливо из России продается с временным лагом по отношению к актуальным ценам на бирже, поэтому пользователям выгодно закупать топливо у «Газпрома». При этом Евросоюз не готов отказываться от поставок из России и нести дополнительные стрессы, отметил Митрахович.

По данным лондонской биржи ICE, с начала года газ по индексу хаба TTF в Нидерландах подорожал на 22-27 процентов. Ноябрьские фьючерсы на торговой площадке предлагаются по цене 449-469 долларов за тысячу кубометров. Стоимость топлива растет на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, и до конца года цены могут вырасти еще на 30–40 долларов, предположил главный стратег инвесткомпании «Вектор икс» Максим Худалов.

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