Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:10, 7 ноября 2024Экономика

Стало известно о рисках Европы с газом предстоящей зимой

FT: проблемы с газом в Европе могут возникнуть из-за прекращения транзита и СПГ
Дмитрий Воронин

Фото: Petr Josek Snr / Reuters

Основными рисками возникновения проблем с поставками газа в Европу опрошенные трейдеры и аналитики назвали прекращение транзита через Украину после истечения контракта 31 декабря, а также рост цен на СПГ из-за ограниченного предложения и эскалации на Ближнем Востоке. Об этом стало известно Financial Times (FT).

Один из собеседников издания отметил, что сейчас европейские хранилища заполнены, но из-за нескольких перебоев «все может пойти ужасно плохо». Также указывается, что за СПГ, на который сейчас приходится более трети континентального рынка, Европе предстоит конкурировать с Азией, а самим европейцам, возможно, придется экспортировать газ на Украину, поскольку стране может понадобиться помощь из-за повреждений энергоинфраструктуры.

«Если у нас внезапно наступит очень холодная зима в то же время, когда мы потеряем российские газовые потоки, это повысит цены на газ, большую часть придется заменить СПГ», — отметила, в частности, энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

Ранее о том, что попытки «избавления» от российского газа, который по-прежнему востребован во многих странах Европы, могут привести к росту цен, предупредил кандидат на пост главы энергетической политики Евросоюза Дан Йоргенсен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Раскрыто происхождение таинственных космических импульсов

      Байден призвал свою команду работать с Трампом

      Следователи завершили расследование дела против банды силовиков из 90-х

      Врач предупредила о неочевидной причине снижения умственных способностей

      На Украине заявили о необходимости Зеленскому принять план Трампа

      Россиянам назвали последствия рекомендации Роскомнадзора об отказе от Cloudflare

      Министр обороны Польши отверг возможность перехвата ракет над Украиной

      Удалившая импланты из груди модель снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

      Из парка сбежали 25 тигров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше