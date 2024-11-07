Стало известно о рисках Европы с газом предстоящей зимой

FT: проблемы с газом в Европе могут возникнуть из-за прекращения транзита и СПГ

Основными рисками возникновения проблем с поставками газа в Европу опрошенные трейдеры и аналитики назвали прекращение транзита через Украину после истечения контракта 31 декабря, а также рост цен на СПГ из-за ограниченного предложения и эскалации на Ближнем Востоке. Об этом стало известно Financial Times (FT).

Один из собеседников издания отметил, что сейчас европейские хранилища заполнены, но из-за нескольких перебоев «все может пойти ужасно плохо». Также указывается, что за СПГ, на который сейчас приходится более трети континентального рынка, Европе предстоит конкурировать с Азией, а самим европейцам, возможно, придется экспортировать газ на Украину, поскольку стране может понадобиться помощь из-за повреждений энергоинфраструктуры.

«Если у нас внезапно наступит очень холодная зима в то же время, когда мы потеряем российские газовые потоки, это повысит цены на газ, большую часть придется заменить СПГ», — отметила, в частности, энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

Ранее о том, что попытки «избавления» от российского газа, который по-прежнему востребован во многих странах Европы, могут привести к росту цен, предупредил кандидат на пост главы энергетической политики Евросоюза Дан Йоргенсен.

