Йоргенсен: попытки Европы избавиться от газа из РФ приведут к росту цен

Попытки «избавления» от российского газа могут привести к росту цен в Европе. О таких последствиях предупредил кандидат на пост главы энергетической политики ЕС Дан Йоргенсен, его цитирует Politico.

Несмотря на политическое давление и желание избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, они все еще востребованы во многих европейских странах из-за низкой цены. Поэтому полностью избавиться от российских поставок, не увеличив конкуренцию за альтернативные источники, будет сложно и дорого.

Йоргенсен пообещал развивать альтернативные источники энергии и модернизировать существующие энергосети, но для этого потребуется время и деньги, которых в текущий бюджет не заложено. Для развития зеленого водорода, который может заменить традиционные источники энергии, нужны большие инвестиции, что вызывает дополнительные вопросы по финансированию.

Как отмечает издание, единственное, чего Йоргенсен не может обещать, — это денег, даже несмотря на то, что высокие счета за электроэнергию снижают конкурентоспособность региона и вызывают недовольство. Европа переживает эпоху затягивания поясов и расширения полномочий частного сектора, и у объединения мало финансовых возможностей, признают авторы Politico.

В сентябре 2023 года аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили о «начале конца» эры ископаемых видов топлива. Речь шла о закате глобального интереса к нефти, природному газу и углю. По ожиданиям экспертов, пиковый глобальный спрос на эти виды топлива будет зафиксирован после 2030 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что до конца 2024 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж продолжат расти. Одна из причин роста поставок заключается в опасениях европейских партнеров насчет прекращения транзита топлива через территорию Украины. Российский СПГ еще не запрещен в Европе, и возможностью покупать топливо активно пользуются.