Гарри Стайлс решил продавать брелоки за 30 тысяч рублей с одной непристойной деталью

Британский певец Гарри Стайлс решил продавать брелоки с одной непристойной деталью. Соответствующий товар появился на сайте его модного бренда Pleasing.

30-летний исполнитель объединился с маркой JW Anderson и выпустил необычный аксессуар за 290 долларов (около 30 тысяч рублей). Данное изделие изготовлено из натуральной кожи и выполнено в форме мужского полового члена. Согласно информации на сайте, брелок украшен желтыми стразами и дополнен серебристой фурнитурой. Создатели аксессуара отмечают, что его можно носить на сумке или с ключами.

Ранее сообщалось, что непристойный подарок на Рождество смутил британскую актрису театра и кино Джуди Денч.