Глава МАГАТЭ сообщил о восстановлении работы трех украинских атомных электростанций

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о восстановлении работы трех АЭС на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении работы трех атомных электростанций (АЭС) на Украине. Его слова со ссылкой на еженедельный отчет приводит РИА Новости.

«Три действующие атомные электростанции на Украине в значительной степени восстановили производство электроэнергии», — уточнил руководитель организации.

Гросси добавил, что работа возобновилась после резкого снижения производства, связанного с соображениями безопасности. Ряд внешних линий электропередач по-прежнему остается отключенным. Уточняется, что речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что ситуация с внешним энергоснабжением Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается нестабильной из-за частых отключений линий передач. Все шесть энергоблоков ЗАЭС «находятся в состоянии холодного останова», станция не вырабатывала электричество более двух лет.