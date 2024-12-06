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00:27, 6 декабря 2024Бывший СССР

МАГАТЭ заявило о нестабильной ситуации на ЗАЭС

МАГАТЭ назвало ситуацию с внешним энергоснабжением ЗАЭС нестабильной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Grigoriev / Global Look Press

Ситуация с внешним энергоснабжением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по-прежнему остается нестабильной из-за частых отключений линий передач. Об этом говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, пишет ТАСС.

Он отметил, что АЭС не вырабатывала электроэнергию более двух лет. Гросси добавил, что все шесть энергоблоков ЗАЭС «находятся в состоянии холодного останова».

Им по-прежнему требуется внешнее питание для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности, подчеркнул он.

«Однако ситуация в этом отношении остается нестабильной, поскольку обе оставшиеся линии электропередач подвержены частым отключениям», — назвал проблемы глава МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил о своей обеспокоенности обстановкой близ ЗАЭС из-за боевых действий.

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