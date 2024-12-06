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02:35, 6 декабря 2024Мир

Глава МИД объяснил остановку мирного процесса по Украине сиюминутными желаниями Джонсона

Лавров: Джонсон мог остановить мирный процесс по Украине из-за минутных желаний
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил остановку мирного процесса по Украине из-за сиюминутных желаний экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

«Я встречался с ним пару раз. Не удивлюсь, если он руководствовался сиюминутным желанием или какой-то долгосрочной стратегией. Он не очень предсказуем», — сказал министр.

Он отказался гадать, действовал ли политик от лица официального Лондона или Вашингтона, однако отметил, что конфликтом на Украине управляют американцы и британцы.

При этом в некоторых столицах наблюдается усталость, в США уже идут разговоры о том, чтобы оставить ситуацию для европейцев и сконцентрироваться на более важных проблемах, заключил глава МИД.

Ранее Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной. По его словам, официально Россия и США не воюют, однако Соединенные Штаты позволяют Киеву наносить удары своим оружием по территории РФ. Без американских военнослужащих украинские бойцы не смогли бы производить атаки подобными вооружениями.

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