Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной

Лавров заявил, что на Украине происходит гибридная война

Глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал происходящее на Украине гибридной войной. Текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, официально Россия и США не воюют, однако Соединенные Штаты позволяют Киеву наносить удары своим оружием по территории РФ. Без американских военнослужащих украинские бойцы не смогли бы производить атаки подобными вооружениями.

«Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Это опасно. В этом нет сомнений», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что в Москве не считают, что ухудшение отношений России и США из-за военной помощи Украине со стороны Вашигтона можно назвать состоянием войны. Он добавил, что Россия хотела иметь нормальные отношения со всеми странами, «особенно с такой великой страной, как США».

