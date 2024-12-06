Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:10, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Гость одного из первых интервью Дудя раскритиковал его новые видео

Рэпер L'One заявил об однобокости интервью Юрия Дудя
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Популярный российский рэпер L’One (настоящее имя — Леван Горозия), ставший одним из первых гостей на канале блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов), заявил об однобоком характере его видео. Он оценил новые работы журналиста в беседе с Кареном Адамяном, ролик вышел на YouTube.

Адамян попросил собеседника объяснить, почему он однажды назвал Дудя санитаром леса. «Мне кажется, он поставил себя в такую позицию со своими интервью. Что он старается освещать и давать голос только одной стороне. Типа вот, я вам покажу и расскажу, вот так надо жить», — ответил L'One.

Рэпер добавил, что в прошлом они с блогером были в хороших отношениях, поэтому блогер и позвал его на интервью. По словам Горозии, тогда он ожидал, что будет обсуждать с Дудем спорт. «А мы про трусы разговаривали грязные. Он сделал себе имя первыми интервью вот таким образом, если вы помните. А сейчас он про политику», — высказался L'One.

Ранее российская юмористка Ярослава Тринадцатко рассказала о сильных переживаниях перед интервью Дудю. Она призналась, что не спала ночью из-за волнения.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области

      Песков анонсировал выступления Путина и Лукашенко

      Раскрыт смысл посланий на гильзах с места убийства главы крупной страховой компании

      Семья китайцев рассказала о путешествии по российскому региону

      Выдача ипотеки в России резко упала

      У экономики Германии появилась надежда на восстановление

      Российские «Стрижи» получили партию МиГ-29СМТ

      Россиянам дали совет по выбору батареи для квартиры

      В Кремле ответили на вопрос об участии Карлсона в пресс-конференции Путина

      В России объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше