Гость одного из первых интервью Дудя раскритиковал его новые видео

Рэпер L'One заявил об однобокости интервью Юрия Дудя

Популярный российский рэпер L’One (настоящее имя — Леван Горозия), ставший одним из первых гостей на канале блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов), заявил об однобоком характере его видео. Он оценил новые работы журналиста в беседе с Кареном Адамяном, ролик вышел на YouTube.

Адамян попросил собеседника объяснить, почему он однажды назвал Дудя санитаром леса. «Мне кажется, он поставил себя в такую позицию со своими интервью. Что он старается освещать и давать голос только одной стороне. Типа вот, я вам покажу и расскажу, вот так надо жить», — ответил L'One.

Рэпер добавил, что в прошлом они с блогером были в хороших отношениях, поэтому блогер и позвал его на интервью. По словам Горозии, тогда он ожидал, что будет обсуждать с Дудем спорт. «А мы про трусы разговаривали грязные. Он сделал себе имя первыми интервью вот таким образом, если вы помните. А сейчас он про политику», — высказался L'One.

Ранее российская юмористка Ярослава Тринадцатко рассказала о сильных переживаниях перед интервью Дудю. Она призналась, что не спала ночью из-за волнения.