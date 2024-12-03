Известная российская юмористка рассказала о бессонной ночи из-за интервью Дудю

Юмористка Тринадцатко призналась, что сильно переживала перед интервью Дудю

Известная российская юмористка Ярослава Тринадцатко рассказала о сильных переживаниях перед интервью журналисту и блогеру Юрия Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом она вспомнила в разговоре с журналистом Кареном Адамяном, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Тринадцатко, родившая и выросшая на Камчатке, вспомнила, что поучаствовала в выпуске Дудя о полуострове. «Ночь перед этим не спала. Потому что мне опять же мой семейный совет сказал: "Ясь, ты, конечно, молодец, но ты не забывай, что нам тут еще жить. Ты-то уедешь, а мы-то остаемся"», — призналась юмористка.

Поэтому, добавила Тринадцатко, она старалась продумать, как интересно и непровокационно рассказать Дудю о Камчатке. Юмористка также вспомнила, что перед беседой она скинула журналисту примерный план поездки по полуострову и обсудила с ним ход интервью.

Ранее популярный российский стендап-комик Гарик Оганисян назвал минус интервью Дудя. По его мнению, журналистские работы интервьюера стали предсказуемыми. Юморист уточнил, что Дудь зовет к себе гостей со схожей позицией.