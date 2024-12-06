Греф назвал действия Центробанка «выходом за буйки»

Греф: ЦБ выходит «за буйки» в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Центробанк выходит «за буйки» в стремлении отрегулировать инновации финрынка. Так действия регулятора назвал глава Сбербанка Герман Греф, его цитирует «Интерфакс».

По мнению топ-менеджера, Банк России создает главную угрозу для инноваций, пытаясь отрегулировать создаваемые игроками решения.

«Самое главное, что вот эта экспансия — мы же боремся с приближением НАТО к нашим границам — вот все больше и больше границы регулятора приближаются, уже заходят за все красные и зеленые и все остальные буйки в части бизнеса», — высказался Греф в рамках дня инвестора.

Чрезмерная зарегулированность отбивает у представителей отрасли все желание заниматься инновациями, в то время как российские банки способны решать такие задачи, которые больше никому не по плечу. В пример он привел попытку регулятора монополизировать QR-коды для оплаты и выразил опасение, что терминалы Сбера «Плати улыбкой» не последуют по тому же пути.

В ноябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, документ размещен в думской базе данных. Согласно инициативе, банки обяжут при безналичных расчетах предоставлять клиентам реквизиты для платежа или перевода только через универсальный код. Его оператором станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Сейчас в Системе быстрых платежей (СБП) QR-код генерирует продавец, а покупатель должен его считать на экране терминала магазина. Центробанк предлагает упростить нынешнюю схему оплаты товаров и услуг через СБП. Эксперты полагают, что при таком способе риски для сохранности денежных средств минимальны: даже QR-код удастся скопировать или подделать, его надо будет одобрить в приложении, то есть иметь доступ к смартфону.