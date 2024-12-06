Греф заявил об опасности стагфляции в России

Греф заявил об опасности стагфляции и наличии сигналов замедления экономики РФ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил об опасности стагфляции в связи с текущей сложной ситуацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Все зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда, мы так долго существовать не можем. Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики», — цитирует Грефа агентство.

Он напомнил, что глава государства обратил внимание на то, чтобы не только правительство РФ, но и Центробанк отвечал «за то, чтобы нам не перегнуть ситуацию», поскольку «потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет более тяжело».

Греф также рассказал, что в Сбербанке оперативно делятся всеми своими исследованиями с регулятором, и выразил надежду, что «коллеги вовремя будут реагировать на ситуацию».

О том, что текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные ЦБ перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций, ранее предупреждали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), по словам которых на фоне повышения ставок производители и продавцы перекладывают в цены рост процентных и квазипроцентных издержек. В ЦМАКП отмечали, что для предотвращения перехода российской экономики к снижению ВВП ключевая ставка к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15-16 процентов.

В Центробанке риски стагфляции сейчас всерьез не рассматривают. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свете проводимой «обоснованной денежно-кредитной политики» оценила их как нулевые.