Набиуллина объяснила отсутствие в России рисков стагфляции

Набиуллина назвала риски стагфляции в РФ нулевыми в свете проводимой ДКП

Центробанк в свете проводимой в стране денежно-кредитной политики (ДКП) оценивает риски стагфляции в РФ как нулевые, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

«На мой взгляд, у нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную политику, денежно-кредитную политику, обоснованную, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим», — объяснила глава регулятора.

О стремлении не допустить положения дел, при котором экономический спад (стагнация) сочетается с инфляцией, в ЦБ ранее говорили не раз. В частности, работой в этом направлении объясняли и продолжающееся ужесточение ДКП.

При этом на фоне ряда тревожных тенденций в российской экономике аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили в ноябре об угрозе стагфляции, которая может возникнуть, если к середине 2025 года ключевая ставка не опустится с нынешнего 21 до 15-16 процентов.