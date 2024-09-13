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16:30, 13 сентября 2024Экономика

В ЦБ оценили риски стагфляции в российской экономике

Набиуллина: рост ставки поможет снизить риски стагфляции в российской экономике

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) опасается столкновения российской экономики со стагфляцией, при которой инфляционное давление увеличивается, а темпы роста ВВП остаются минимальными. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Банка РФ.

Руководитель ЦБ заявила, что совет директоров делает все возможное ради избежания вышеуказанных рисков. В частности, она считает, что повышение ключевой ставки с 18 до 19 процентов годовых в перспективе поможет охладить напряженную ситуацию на внутреннем рынке, где темпы роста спроса продолжают оставаться выше динамики на стороне предложения. Одностороннее стимулирование спроса, добавила глава регулятора, может привести к росту инфляционного давления при стагнации производительности труда. Реализации этого сценария будет иметь пагубные последствия для национальной экономики.

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Риски стагфляции, напомнила Набиуллина, возрастают при ограничении производственных мощностей и недостатка рабочей силы. Снизить напряженность на российском рынке труда, по ее словам, может приток иностранцев. Однако отечественным предприятиям необходимо осторожно подходить к приглашению рабочей силы из-за рубежа. Как подчеркнула глава ЦБ, при выборе кандидата руководителям компаний нужно прежде всего учитывать степень его квалификации.

Ранее Набиуллина объяснила замедление темпов роста российского ВВП во втором квартале и июле прежде всего с ограничением производственных мощностей и сохраняющейся напряженной ситуации на рынке труда. На фоне дисбаланса спроса и предложения, а также высокой потребительской активности населения вкупе с нарастающим инфляционным давлением совет директоров регулятора считает преждевременным ослаблять денежно-кредитную политику (ДКП). Напротив, добавила она, на октябрьском заседании по ключевой ставке руководство Банка России будет рассматривать вариант с ее повышением, чтобы снизить темпы роста потребительских цен в стране.

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