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00:12, 6 декабря 2024Мир

Харрис впервые за долгое время вышла на публику после проигрыша на выборах

Белый дом: проигравшая выборы Харрис впервые за долгое время вышла на публику
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hu Yousong / Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис появилась на публике впервые за долгое время после проигрыша на на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-пул журналистов Белого дома сообщил, что Харрис неожиданно появилась на конференции Национальной фракции темнокожих законодателей штатов в Вашингтоне. Она поблагодарила темнокожих законодателей штата за их работу и поддержку.

«Она заявила, что важно "отпраздновать наши благословения и... благословения, которые нам еще предстоит создать". Ее речь продлилась менее пяти минут», — заявили в Белом доме.

После того, как Харрис признала свое поражение на выборах, сторонники Демократической партии США обвинили действующего президента США Джо Байдена в проигрыше Харрис. Основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья Байдена вплоть до его дебатов с Трампом, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.

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