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20:04, 6 декабря 2024Путешествия

Иностранец изнасиловал студентку в Таиланде и снял все на видео

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: teera.noisakran / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина из Китая изнасиловал 18-летнюю студентку в Таиланде и снял весь процесс на видео. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Потерпевшая сообщила полиции, что встретила 33-летнего иностранца в Бангкоке вечером 19 ноября. Он вел себя как турист и разговаривал с девушкой на китайском языке, который она учила в университете. Потом он пригласил новую знакомую в отель, где, по ее словам, насильно держал ее и заставил сняться в секс-видео.

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Китаец отпустил девушку, а позже она получила от него сообщение с просьбой заняться с ним сексом еще раз. Тогда она рассказала все родителям и обратилась в полицию.

Правоохранители попросили студентку назначить подозреваемому встречу в гостинице и устроили там засаду, в результате злоумышленника удалось поймать с поличным. В ходе обыска стражи порядка нашли в его телефоне садистские видео с другими жертвами. Также у китайца изъяли веревку, которую он, предположительно, использовал для своих фетишистских занятий.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.

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