Иран призвал Украину прекратить поддерживать террористов в Сирии

МИД Ирана обвинил Украину в нарушении обязательств по борьбе с терроризмом

Иран обвинил Украину в нарушении обязательств по борьбе с терроризмом и призвал прекратить поддержку боевиков в Сирии. Об этом заявили в МИД исламской республики, передает Telegram-канал правительства страны.

«Помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу, указывая на поддержку этой страной [Украиной] террористических группировок в Сирии, назвал эти действия явным нарушением международных обязательств стран в отношении предотвращения и борьбы с терроризмом», — отметили в ведомстве.

В заявлении также подчеркнули, что террористические группировки в Сирии имеют «опасную природу» и Киеву необходимо отказаться от своих действий.

Ранее стало известно, что боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) смогли захватить второй по величине город в Сирии Алеппо при поддержке советников с Украины, а также с помощью американских передовых технологий. Отмечается, что штурмовые группы и беспилотные летательные аппараты были снабжены системами GPS, и в их управлении применялся искусственный интеллект.