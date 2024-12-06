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13:19, 6 декабря 2024Мир

Иран призвал Украину прекратить поддерживать террористов в Сирии

МИД Ирана обвинил Украину в нарушении обязательств по борьбе с терроризмом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: No Xcode Please Review / Reuters

Иран обвинил Украину в нарушении обязательств по борьбе с терроризмом и призвал прекратить поддержку боевиков в Сирии. Об этом заявили в МИД исламской республики, передает Telegram-канал правительства страны.

«Помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу, указывая на поддержку этой страной [Украиной] террористических группировок в Сирии, назвал эти действия явным нарушением международных обязательств стран в отношении предотвращения и борьбы с терроризмом», — отметили в ведомстве.

В заявлении также подчеркнули, что террористические группировки в Сирии имеют «опасную природу» и Киеву необходимо отказаться от своих действий.

Ранее стало известно, что боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) смогли захватить второй по величине город в Сирии Алеппо при поддержке советников с Украины, а также с помощью американских передовых технологий. Отмечается, что штурмовые группы и беспилотные летательные аппараты были снабжены системами GPS, и в их управлении применялся искусственный интеллект.

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