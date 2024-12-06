Итальянские кинематографисты приехали в российскую тайгу ради съемок уникального фильма

Кинематографисты Италии сняли в Приморье фильм о сохранении тигров и леопардов

Итальянские кинематографисты приехали в Россию и провели неделю в уссурийской тайге ради съемок уникального фильма о восстановлении популяции леопардов и тигров. Об этом сообщает KP.RU.

Как отмечается, в 2025 году зрители одного из самых популярных телеканалов Италии увидят, как в Приморье защищают дальневосточных леопардов и амурских тигров — одних из самых редких и крупных кошек планеты.

Идея фильма принадлежит Институту евразийских исследований имени Франко Фраттини, а съемками руководил известный итальянский журналист и телеведущий Алессандро Антонино, который более 30 лет освещает проблему охраны природы. «Мы хотим показать миру результаты работы по сохранению редких кошек в России и усилия людей, которые ежедневно спасают их от исчезновения», — отметил он.

Съемочная группа посетила национальные парки «Бикин» и «Земля леопарда», старейший заповедник России «Кедровая падь», Дальневосточный морской заповедник, Приморский океанариум и Сафари-парк. Кинематографисты своими глазами увидели работу людей, которые борются с браконьерами и пожарами, изучают редких животных и развивают экотуризм.

Проект, который поддержали АНО «Дальневосточные леопарды» и Центр «Амурский тигр», обещает «стать настоящим событием для российского и международного сообществ» и привлечь внимание к природным богатствам России.

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