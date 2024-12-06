Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:40, 6 декабря 2024Из жизни

Известная актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал

Актриса из Мексики умерла после ритуала очищения с использованием яда лягушки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: reptiles4all / Shutterstock / Fotodom

Известная актриса из Мексики попробовала яд двухцветной филломедузы, чтобы очиститься, и не пережила ритуал очищения. Об этом пишет Daily Star.

Марсела Альказар Родригез отправилась на духовный ретрит в Мексике, где решила принять участие в очистительном ритуале Камбо, в ходе которого нужно было употребить жидкость с ядом амазонской лягушки — двухцветной филломедузы. Ее яд обычно вызывает психоактивные реакции, а также рвоты и диарею. Участники подобных ритуалов воспринимают эти эффекты как часть очищения от токсинов и старых травм. Однако в случае Родригез ритуал пошел не по плану: как только яд попал в организм, он вызвал спазм всего тела. Ее экстренно госпитализировали, врачи попытались оказать ей помощь. Несмотря на использование ряда реанимационных действий, через несколько часов Родригез не стало.

Пока неизвестно, что именно стало причиной фатального исхода: сам яд или отказ внутренних органов из-за его попадания в кровь. Сразу после того, как Родригез увезли в больницу, лидер ретрита сбежал. Сейчас его ищет полиция.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024

Ритуал Камбо — это часть культуры индейских племен Амазонки. Яд двухцветной филломедузы индейцы используют и в народной медицине, и в качестве инструмента для обряда инициации. Считается, что этот яд лечит почти все — от малярии до депрессии, а также помогает в избавлении от зависимостей. Кроме того, камбо приписывают способностью убирать из человека негативную энергию, При этом до сих пор целебные свойства камбо не были научно доказаны.

Ранее сообщалось, что в Австралии фельдшер из Германии укололся шипом самой ядовитой рыбы в мире — рыбы-камня — и смог пережить это. Это произошло во время купания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об обострении конфликта на Украине по одной причине

      Лукашенко рассказал о беспрецедентном уровне союзничества России и Белоруссии

      Россиянам рассказали о выгодных для инвестиций видах апартаментов

      Грузинский игрок РПЛ рассказал об отношении к России

      Дрон с ногами получил преимущество на взлете

      В Банке России анонсировали превышение официального прогноза инфляции

      Число самозанятых в России подсчитали

      Похитители украли известного комика и дали ему денег для возвращения домой

      Известная актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал

      Россиянам массово потребовался ремонт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше