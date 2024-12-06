Известная актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал

Актриса из Мексики умерла после ритуала очищения с использованием яда лягушки

Известная актриса из Мексики попробовала яд двухцветной филломедузы, чтобы очиститься, и не пережила ритуал очищения. Об этом пишет Daily Star.

Марсела Альказар Родригез отправилась на духовный ретрит в Мексике, где решила принять участие в очистительном ритуале Камбо, в ходе которого нужно было употребить жидкость с ядом амазонской лягушки — двухцветной филломедузы. Ее яд обычно вызывает психоактивные реакции, а также рвоты и диарею. Участники подобных ритуалов воспринимают эти эффекты как часть очищения от токсинов и старых травм. Однако в случае Родригез ритуал пошел не по плану: как только яд попал в организм, он вызвал спазм всего тела. Ее экстренно госпитализировали, врачи попытались оказать ей помощь. Несмотря на использование ряда реанимационных действий, через несколько часов Родригез не стало.

Пока неизвестно, что именно стало причиной фатального исхода: сам яд или отказ внутренних органов из-за его попадания в кровь. Сразу после того, как Родригез увезли в больницу, лидер ретрита сбежал. Сейчас его ищет полиция.

Ритуал Камбо — это часть культуры индейских племен Амазонки. Яд двухцветной филломедузы индейцы используют и в народной медицине, и в качестве инструмента для обряда инициации. Считается, что этот яд лечит почти все — от малярии до депрессии, а также помогает в избавлении от зависимостей. Кроме того, камбо приписывают способностью убирать из человека негативную энергию, При этом до сих пор целебные свойства камбо не были научно доказаны.

Ранее сообщалось, что в Австралии фельдшер из Германии укололся шипом самой ядовитой рыбы в мире — рыбы-камня — и смог пережить это. Это произошло во время купания.