Известная актриса вновь обнажила грудь на премьере фильма

Известная английская актриса Эмма Коррин появилась на публике в откровенном наряде бренда Alexander McQueen. Соответствующие кадры размещены на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда, прославившаяся ролью принцессы Дианы в сериале «Корона», пришла на премьеру фильма ужасов «Носферату» в Лондоне. Для мероприятия она выбрала кремовое макси-платье из прозрачной ткани. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и одежда обнажила ее грудь.

В то же время знаменитость нарастила ногти, подчеркнула губы вишневой помадой и нанесла на веки коричневые тени. Также она надела серьги с прозрачными камнями и массивное кольцо.

Ранее в декабре Эмма Коррин в прозрачном платье посетила премьеру фильма ужасов «Носферату» в Берлине.