Невеста услышала шутку жениха о себе и выгнала его из дома

Пользовательница Reddit с ником Pretty_yayflow поделилась историей о том, как она выгнала жениха из дома после того, как услышала его шутку о себе. Комментаторы призвали невесту не выходить за него замуж.

«Мне 23 года, я встречаюсь со своим женихом, которому 26 лет, уже три года. (...) В прошлом году мы обручились, а через месяц узнали, что я беременна. Сейчас у нас прекрасный шестимесячный малыш», — рассказала невеста.

По словам девушки, недавно во время празднования Дня благодарения ее жених много выпил, после чего сказал одному из родственников, что ему «нужно было сделать ей ребенка, прежде чем она поняла, какой он придурок на самом деле». Они посмеялись над этим, но невесту задели его слова.

Когда девушка сообщила возлюбленному о своем недовольстве, то он ответил, что это была шутка. «Я сказала, что все в порядке, потому что мы заключим брачный договор. Я пошутила, но я хотела увидеть, как он отреагирует. Он разозлился! Он спросил, зачем нам подписывать его, если мы живем вместе и у нас есть ребенок. Он заявил, что не будет его подписывать», — вспомнила она. В результате они поссорились, и невеста выгнала возлюбленного из дома.

В комментариях раскритиковали поведение жениха и призвали девушку отменить свадьбу. «Я не думаю, что он шутил», «Шутки должны быть смешными, а он как будто сказал правду», «На вашем месте я бы не выходила за него замуж. Его реакция на брачный договор очень необычная», — написали они.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как подслушала разговор жениха с другом, после чего отменила свадьбу. Возлюбленный озвучил неуместный комментарий в адрес ее младшей сестры.