Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

Кира Найтли заявила, что у нее жестоко отняли молодость из-за ранней славы

Актриса Кира Найтли рассказала о том, что ранняя популярность из-за «Пиратов Карибского моря» и «Реальной любви» плохо сказалась на ней. Этим она поделилась в интервью The Los Angeles Times.

39-летняя артистка, недавно снявшаяся в новом проекте, назвала «жестоким» то, как у нее буквально отняли частную жизнь в подростковом возрасте.

«Это очень жестоко, когда тебя лишают частной жизни, когда ты еще растешь, тебя подвергают такому пристальному вниманию. Я больше никогда не буду так же популярна, но это подготовило меня к жизни. Дорого ли стоил этот урок? Да», — заявила Найтли.

Кира также отметила, что, зная цену славе, она никогда не пожелала бы пройти через это своим детям и рада, что их совершенно не интересуют популярность и шоу-бизнес.

Ранее стало известно, что Кира Найтли больше не хочет принимать участие в крупных кинофраншизах. Свое нежелание сниматься в проектах, подобных «Пиратам Карибского моря» актриса объяснила.