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06:30, 6 декабря 2024Забота о себе

Нарколог развеял распространенное заблуждение об алкоголе

Нарколог Калюжная: употребление алкогольных коктейлей сильнее нагружает печень
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Helena Yankovska / Unsplash

Существует распространенное заблуждение, что алкогольные коктейли менее вредны, чем крепкие спиртные напитки в чистом виде, рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная. Об опасности их употребления она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, приятный вкус и мягкая подача могут создать ложное чувство безопасности, однако углекислота, содержащаяся в газированных напитках, раздражает стенки желудка и способствует ускоренному проникновению алкоголя в кровоток. Это ведет к резкому увеличению концентрации этанола в крови, повышая вероятность отравления, обратила внимание специалист.

Кроме того, сахаросодержащие ингредиенты в коктейлях смягчают восприятие горечи спирта, что зачастую заставляет недооценивать количество выпитого, сообщила Калюжная. А одновременное поступление алкоголя и сахара в организм создает повышенную нагрузку на печень, так как оба этих вещества требуют интенсивной переработки. Двойная атака организма токсинами повышает риск развития печеночной недостаточности, а также долгосрочных последствий вроде жирового гепатоза и метаболического синдрома, предостерегла нарколог.

Также сочетание алкоголя со сладкими и газированными компонентами усиливает обезвоживание, что становится причиной сильных симптомов похмелья, включая головную боль, жажду и общую слабость

Марина Калюжнаяпсихиатр-нарколог

Ранее стало известно, что за производителями нелегального алкоголя в России будут следить из космоса. Согласно приказу Минфина, проверяющие органы смогут вычислять предприятия, где разливается паленая водка, с помощью спутников. Те будут передавать данные о колебаниях выбросов тепла от зданий, наличии дыма и передвижениях железнодорожного и грузового транспорта рядом со зданиями. Соответствующие нормы вступили в силу с 3 декабря.

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