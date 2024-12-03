За паленой водкой в России начали следить из космоса

Минфин: производителей нелегального алкоголя будут вычислять с помощью спутников

За производителями нелегального алкоголя в России будут следить из космоса. Об этом со ссылкой на приказ Минфина сообщает «Парламентская газета».

Проверяющие органы будут вычислять с помощью спутников предприятия, где разливается паленая водка. Надзорные органы будут использовать данные, полученные с помощью дистанционного зондирования Земли — колебания выбросов тепла от зданий, наличие дыма и передвижения железнодорожного и грузового транспорта рядом со зданиями. Соответствующие нормы вступили в силу с 3 декабря.

Под пристальное внимание ведомств попадут участки с законсервированным технологическим оборудованием и территории, где расположено оборудование для производства спирта с приостановленными лицензиями. Подозрительные транспортные потоки и тепловые выбросы — это косвенные признаки подпольного производства, пояснили в Минфине.

Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин в начале 2024 года заявил, что россияне стали меньше покупать нелегального алкоголя. Количество лицензированных точек продажи спиртного за прошедший год выросло на 35 тысяч. Их появление косвенно говорит о легализации рынка. Розничные продажи алкоголя растут, однако потребление не увеличивается — а значит, россияне стали уходить от контрафакта.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что в 2023 году в России нелегальный рынок онлайн-продажи спиртных напитков подскочил на 60 процентов, достигнув 80 миллиардов рублей. Соколов отметил, что продажа алкоголя в интернете фактически существует, при этом в довольно больших объемах, но сделки проводятся «вчерную». По словам эксперта, сервисы для такой торговли продолжают развиваться — еще в 2022 году рынок нелегальных онлайн-продаж спиртного составлял 50 миллиардов рублей.