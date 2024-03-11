Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:22, 11 марта 2024Экономика

В России оценили рост контрафакта из-за параллельного импорта

Росалкогольтабакконтроль: россияне стали покупать меньше нелегального алкоголя

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Россияне стали меньше покупать нелегального алкоголя. Долю контрафакта на рынке на фоне развития параллельного импорта спиртного оценил Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин, его слова приводит «Российская газета».

По словам эксперта, количество лицензированных точек продажи спиртного за прошедший год выросло на 35 тысяч. Их появление косвенно говорит о легализации рынка. Розничные продажи алкоголя растут, однако потребление не увеличивается — а значит, россияне стали уходить от контрафакта.

Не последнюю роль в этом сыграли пандемия и случаи отравления метанолом. Вряд ли после этого захочется покупать водку в подворотне

Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин

По словам представителя ведомства, параллельный импорт предусматривался прежде всего для спиртного, поставки которых были запрещены в Россию. Факт, что алкоголь в страну начали ввозить не только уполномоченные компании, но и лица без договоров с иностранными производителями, не говорит о массовом распространении подделок. Поставляемые товары — оригинальная продукция, завезенная без разрешения правообладателя. При этом власти планируют усилить контроль через систему ЕГАИС и детальнее анализировать сведения, представляемые о начале продаж спиртного.

Материалы по теме:
«Для нас он — символ жизни» Олени в России были на грани вымирания. Кто и зачем возрождает их популяцию?
«Для нас он — символ жизни»Олени в России были на грани вымирания. Кто и зачем возрождает их популяцию?
27 ноября 2022
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций. Чем россияне будут кормить своих питомцев?
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций.Чем россияне будут кормить своих питомцев?
27 декабря 2022

В феврале 2023 года Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками России разрешили устраивать выборочные проверки алкоголя отдельных производителей или импортеров. Этот механизм подразумевает контрольные закупки в розничных магазинах. Выборочные проверки определенных наименований спиртного можно будет проводить без согласования с прокуратурой.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Поставки сжиженного газа из России в ЕС резко выросли

      Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

      В РФС высказались об осужденном легионере «Спартака»

      Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

      В Генштабе ВС Белоруссии отреагировали на учения НАТО вблизи границ страны

      Онищенко ответил на вопрос о количестве поедаемых на Масленицу блинов

      Самолеты из России в Египет полетят с пересадкой в Турции

      Столтенберг отверг планы по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием

      Молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше