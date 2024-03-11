В России оценили рост контрафакта из-за параллельного импорта

Росалкогольтабакконтроль: россияне стали покупать меньше нелегального алкоголя

Россияне стали меньше покупать нелегального алкоголя. Долю контрафакта на рынке на фоне развития параллельного импорта спиртного оценил Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин, его слова приводит «Российская газета».

По словам эксперта, количество лицензированных точек продажи спиртного за прошедший год выросло на 35 тысяч. Их появление косвенно говорит о легализации рынка. Розничные продажи алкоголя растут, однако потребление не увеличивается — а значит, россияне стали уходить от контрафакта.

Не последнюю роль в этом сыграли пандемия и случаи отравления метанолом. Вряд ли после этого захочется покупать водку в подворотне Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин

По словам представителя ведомства, параллельный импорт предусматривался прежде всего для спиртного, поставки которых были запрещены в Россию. Факт, что алкоголь в страну начали ввозить не только уполномоченные компании, но и лица без договоров с иностранными производителями, не говорит о массовом распространении подделок. Поставляемые товары — оригинальная продукция, завезенная без разрешения правообладателя. При этом власти планируют усилить контроль через систему ЕГАИС и детальнее анализировать сведения, представляемые о начале продаж спиртного.

В феврале 2023 года Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками России разрешили устраивать выборочные проверки алкоголя отдельных производителей или импортеров. Этот механизм подразумевает контрольные закупки в розничных магазинах. Выборочные проверки определенных наименований спиртного можно будет проводить без согласования с прокуратурой.